Francesco Farioli operou apenas uma alteração para a estreia do FC Porto na fase liga da Liga Europa. Para a visita aos austríacos do Salzburgo, o timoneiro dos dragões relegou Francisco Moura para o banco, devolvendo Zaidu à titularidade.

Onze do FC Porto: Diogo Costa, Pablo Rosario, Bednarek, Kiwior e Zaidu; Froholdt, Alan Varela e Gabri Veiga; Pepê, Samu e Borja Sainz.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, João Costa, William Gomes, Alberto Costa, Prpic, Gül, Alarcón, Martim Fernandes, Gabriel Brás, Moura, Mora e João Teixeira.

Onze do Salzburgo: Schlager, Lainer, Gadou, Rasmussen e Terzic; Yeo, Bidstrup, Diabate e Alajbegovic; Baidoo e Ratkov.

Suplentes do Salzburgo: Zawieschitzky, Hamzic, Kitano, Onisiwo, Vertessen, Kratzig, Kjoergaard, Diambou, Douath, Trummer, Aguilar e Zikovic.

O duelo na Áustria arranca às 20 horas e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?