Samu, avançado do FC Porto, utilizou as redes sociais para lamentar as próprias declarações após a derrota com a Roma, por 3-2, na segunda mão do play-off da Liga Europa.

«Quero pedir desculpa aos adeptos e clube pelas minhas declarações após a recente eliminação europeia», começou por escrever.

Na flash interview, o internacional espanhol falou sobre a expulsão de Eustáquio, dizendo que foi algo de «miúdos»: «Não podemos fazer isto com VAR.»

«Falei a quente e não foi minha intenção criticar nenhum companheiro. Estamos unidos e daremos tudo para conseguir o nosso objetivo», concluiu numa história do Instagram.

Ao microfone, o futebolista de 20 anos, que marcou frente à Roma, criticou também o facto de «não ter oportunidades para marcar golos». Esta época, Samu já leva 19 golos e três assistências em 30 jogos. Porém, não marcava desde 28 de dezembro (há oito jogos).