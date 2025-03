No rescaldo ao triunfo sobre o AVS, por 2-0, na 26.ª jornada da Liga, Martín Anselmi elogiou a prestação de Samu. Apesar da pólvora seca do espanhol, o timoneiro do FC Porto identificou motivos para sorrir.

«Deve aprender e continuar tranquilo. Fez um jogo melhor, defendeu e trabalhou para a equipa, além de batalhar e criar oportunidades. Claro que o golo é o mais importante para o avançado, mas ele vai marcar e, com ele, o FC Porto vai ganhar. Ele trabalha imenso para a equipa. Deve seguir para a seleção de Espanha com muita ambição.»

Na conferência de imprensa da noite deste sábado, o treinador dos azuis e brancos esclareceu o estado físico de Rodrigo Mora.

«Está recuperado, se não estivesse não teria jogaria. Falamos de uma lesão muscular. De momento, não tem qualquer problema», esclareceu, questionado pelo Maisfutebol.

Os dragões retomam o 3.º lugar da Liga, com 53 pontos, igualados pelo Sp. Braga (4.º). Aquando do retomar do campeonato, os azuis e brancos visitam o Estoril (8.º), a 30 de março.