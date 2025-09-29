Declarações de Francesco Farioli, treinador do FC Porto, em conferência de imprensa, após a vitória por 4-0 na 7.ª jornada da Liga, em Arouca.

Oito vitórias consecutivas antes de receber Estrela Vermelha e Benfica.

«Era importante para preparar o jogo com o Estrela Vermelha, é a nossa prioridade, um jogo europeu importante. Na Liga Europa, todos os pontos e todos os golos vão fazer diferença. Temos poucos dias para preparar o jogo, recuperar de um esforço grande, porque jogamos com menos um durante 45 minutos. E contra uma equipa que é muito intensa [Arouca], o que não é fácil.»

A lesão de Samu.

«Deverá ficar bem. É apenas uma inflamação [no joelho direito], decidimos tirá-lo só para prevenir.»

Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?