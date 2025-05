No rescaldo ao triunfo do FC Porto na visita ao Wydad, em Marrocos (1-0), Samu analisou o primeiro particular de preparação para o Mundial de Clubes. O avançado espanhol falou à flash do Porto Canal, depois de assinar o único golo do encontro.

«Foi um jogo complicado, contra um adversário muito físico. Levamos algumas semanas sem competir, contra um adversário complicado, muito físico. Não sofremos golos e ganhámos, o que é importante para a confiança da equipa e para o que se segue. A nível pessoal estou feliz por contribuir [com um golo].»

No calendário do FC Porto segue-se o particular com o Riga, da Letónia, no Olival. O particular está agendado para 8 de junho (domingo), às 11 horas.

De recordar que os portistas integram o Grupo A do Mundial, com Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly, do Egipto. A estreia acontece frente ao “Verdão” na noite de 15 de junho (23h). Seguem-se os duelos com Messi e companhia na noite de 19 de junho (20h), e com o Al Ahly na madrugada de 24 de junho (2h).