Confirmada a rotura no ligamento cruzado do joelho direito, Samu só deverá regressar na próxima época. Nas redes sociais, o avançado do FC Porto e Espanha agradeceu o apoio recebido.

«Ontem foi o dia mais azarado da minha carreira. Sofri uma lesão grave. Ainda não acredito. Estou devastado, sem palavras. Vou estar afastado dos relvados por alguns meses. Custa-me não poder ajudar a equipa como gostaria, a lutar no campo. Agora sou mais um adepto a apoiar pelos nossos objetivos.»

«Confiar no plano de Deus, ser forte e positivo é o que me vai fazer voltar mais forte do que nunca. Obrigado pelas mensagens de apoio e pelas demonstrações de carinho», escreveu.

Depois de 27 golos e três assistências em 45 partidas na última época, Samu, de 21 anos, leva 20 golos e uma assistência em 32 jogos. Assim, o FC Porto perde o máximo goleador – o mais próximo é William Gomes, com oito golos.