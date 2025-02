Samu, do FC Porto, foi multado em 612 euros pelos incidentes após o Gil Vicente-FC Porto (3-1), da 18.ª jornada da Liga.

O castigo foi anunciado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol, esta quarta-feira, que optou pelo pagamento de uma multa e não pela suspensão do avançado dos dragões.

O momento em si ocorreu já depois do apito final, com Samu a dar um murro no painel publicitário das flash interviews da Sport TV, já após o apito final. Tal acontecimento não constava no relatório do árbitro, mas foi posteriormente instaurado um processo «na sequência de notícias divulgadas na comunicação social».

«Condenar o Arguido Samuel Omorodion Aghehowa, jogador da FC Porto – Futebol, SAD, pela prática de uma infração disciplinar p.p. pelo artigo 167.º [Inobservância de outros deveres], do RDLPFP, por violação dos princípios e deveres previstos no artigo 19.º, n.º 1, do RDLPFP, no artigo 51.º, n.ºs 1 e 2 e no artigo 80.º, n.ºs 2 e 3.º, al. d), ambos do RCLPFP na sanção de multa de € 612,00 (seiscentos e doze euros)», pode ler-se no comunicado oficial.

De recordar que Samu recebeu um jogo de suspensão por palavras proferidas ao árbitro já no final desse encontro. Esta decisão deixou Samu de fora no embate com o Santa Clara, da 19.ª jornada.

Veja o momento: