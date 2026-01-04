Samu, avançado do FC Porto que marcou na visita ao Santa Clara (1-0), falou à flash da Sport tv.

«Vitória difícil, num jogo muito importante. Conseguimos o resultado todos juntos e estou muito contente. Talvez o golo mais fácil da minha carreira, mas o mais importante é a vitória. Estou feliz por ajudar.»

