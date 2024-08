O FC Porto não desarma e saiu dos Açores com a liderança no bolso. Iván Jaime e Galeno, este de penálti, construíram a vitória nos primeiros 45 minutos de um jogo vivido debaixo de um alerta amarelo, por temperatura e humidade elevada. Açorianos terminaram o jogo reduzidos a 10.

O Santa Clara entrou a todo o gás, com vontade de surpreender o FC Porto e logo aos cinco minutos só não gritou golo porque Diogo Costa mostrou o porquê de ser um dos guarda-redes com mais mercado na atualidade, ao negar um desvio com carimbo de golo de Safira, após grande jogada de Gabriel Silva, pela direita.

O lance fez despertar a equipa de Vítor Bruno, que passou a controlar as transições ofensivas dos açorianos. E foi num desses lances, que o FC Porto se adiantou: livre indireto mal batido por Pedro Ferreira e permite contra-ataque rápido, com Nico a conduzir e a libertar na direita para Iván Jaime que, solto de marcação, disparou cruzado, beneficiando ainda da má abordagem de Gabriel Silva.

Os açorianos sentiram o golo e passaram por momentos de desconcentração: só assim se explica o lance do penálti.

Ivan Jaime recebe na meia lua e tem tempo e espaço para pensar o que fazer a seguir, libertando na grande área Fran Navarro. Este é carregado em falta por Alysson. Galeno não falha e 2-0 no marcador.

Era um FC Porto a jogar como queria, perante um Santa Clara que tentava sair a jogar, sempre com Gabriel Silva o mais inconformado. À meia hora de jogo, Diogo Costa quase borrava a pintura, ao largar uma bola fácil. Valeu Galeno, cada vez mais adaptado à posição de lateral esquerdo, a salvar em cima da linha de golo. Ainda houve dúvida - e muita contestação das hostes açorianas - mas a bola não chegou a cruzar a linha.

Antes do intervalo, nova jogada portista pela direita, com Jaime a concluir ao lado uma boa triangulação.

CRÓNICA E FILME DO JOGO

Se a primeira parte teve emoção a rodos, a segunda metade foi o contrário. Talvez a acusar o desgaste de jogar debaixo de temperaturas e humidade elevadas, mas o nível baixou drasticamente. Os açorianos não conseguiram inventar formas de chegar à baliza de Diogo Costa, enquanto Gabriel Batista também passou a ser mais espectador.

Só houve emoção, mesmo, quando o VAR entrou em campo, levando Fábio Veríssimo a reverter um cartão amarelo a Adriano, trocando-o por expulsão direta, por falta grosseira sobre Alan Varela.

Gonçalo Borges, recém-entrado, sacudiu o marasmo, com um remate, que ainda sofreu um desvio num defesa açoriano, para o voo de Gabriel Batista, a evitar o terceiro.

Vitória justíssima do FC Porto, que apesar do susto inicial, foi sempre a melhor equipa em campo.