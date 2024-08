A FIGURA: Ivan Jaime, o marcador nato

O espanhol voltou a marcar - terceiro jogo consecutivo - e começa a afirmar-se, finalmente, como peça fundamental na manobra ofensiva do FC Porto. Foi um terror para o lado esquerdo da defesa do Santa Clara e ainda esteve no lance do penálti, que deu o 2-0 final, ao fazer o passe final para Fran Navarro, que viria a sofrer a falta. Ainda ensaiou novo remate, em cima do intervalo, numa das jogadas melhor desenhadas em toda a partida.

O MOMENTO: minuto 65, expulsão de Adriano

Foi preciso o VAR intervir para ver como o pé do trinco brasileiro acertou, em cheio, na canela de Alan Varela, mas a decisão, acertada, acabou por ditar o "fim" do Santa Clara, que a perder por 2-0 e com menos um, ficou sem argumentos para tentar reentrar na partida.

OUTROS DESTAQUES

Nico González: O médio foi fundamental para equilibrar o meio-campo portista e pautar os ritmos que o jogo pedia, esticando a equipa quando era preciso, fechando linhas quando necessário.

Vasco Sousa: Foi surpresa no onze e o que se pode dizer é que o «miúdo» não desiludiu. Esteve seguro nas ações e mostrou qualidade de passe e decisão no último terço

Galeno: De novo adaptado a lateral esquerdo, o brasileiro está cada vez mais entrosado com a posição. Não deixa de ser vertiginoso na hora de atacar, e emprestou rigor e dedicação a defender. Sinal disso, a forma como evitou que o Santa Clara reduzisse, aos 30 minutos.

Gabriel Silva: O extremo brasileiro foi o mais inconformado do Santa Clara e procurou explorar a sua velocidade pelo lado direito. Esteve no lance de maior perigo do Santa Clara, logo aos cinco minutos.

Gabriel Batista: Podia ter feito um pouco mais no 1-0 do FC Porto, mas o guardião brasileiro soube levantar-se e voltar a apresentar a solidez habitual