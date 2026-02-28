Protagonista no lance que culminou no penálti e no 2-1 para o FC Porto contra o Arouca – jogo que terminou 3-1 – Seko Fofana regista um golo em quatro jogos, sendo aposta a partir do banco. Na Invicta desde janeiro, o médio de 30 anos já se expressa como portista nas redes sociais.

«Até à morte», escreveu neste sábado, com Bednarek a descrever o costa-marfinense como «machine», ou seja, uma máquina. O guarda-redes João Costa apelidou o médio de «besta», enquanto Pablo Rosario apostou em vários emojis de força e fogo.

O FC Porto lidera a Liga de forma isolada e tem baterias apontadas à Taça de Portugal. Na terça-feira (20h45), os dragões visitam o Sporting, na primeira mão das meias-finais.