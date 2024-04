Formado no Barcelona, Nico González esteve cedido ao Valência na temporada passada e, esta época, depois de uma fase de adaptação, já agarrou um lugar no FC Porto. Ao contrário do pai, que jogou toda a vida no Deportivo, o médio espanhol leva três clubes no currículo.

«São os tempos modernos. As exigências no Barça são muito altas, ele esteve emprestado e agora foi transferido. Está a tornar-se num viajante (risos). Mas, aos 22 anos, ter esses clubes nas costas, não está mal. Ele não pôde ir à seleção Sub-21 devido a algum desconforto... não está mal», disse Fran, pai de Nico González, em entrevista ao AS.

O antigo internacional espanhol, de 54 anos, revelou ainda que tem desfrutado de ver futebol, mas também sofre a ver os dragões.

«Por enquanto estou a gostar de ver futebol, à espera que o Depor finalmente seja promovido e a sofrer com o FC Porto porque vou ver o Nico muitas vezes», assumiu.

Nico González soma um golo e três assistências em 30 jogos pelo FC Porto na atual temporada.