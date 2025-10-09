Não se trata somente de uma questão de nome, no Porto reina o FC Porto. Assim prova a sondagem Pitagórica realizada para a TVI, CNN Portugal, TSF e JN entre 29 de setembro e 4 de outubro e junto de 625 eleitores recenseados no concelho.

O emblema do Dragão reuniu 63 por cento da escolha dos inquiridos, muito acima de Benfica (10 por cento), Sporting (cinco por cento), Boavista (quatro por cento) e Salgueiros (um por cento). De resto, importa notar que 15 por cento dos inquiridos afirmou não acompanhar.

Ainda no capítulo do desporto, mais de metade do eleitorado (54 por cento) não pratica exercício físico com regularidade. Ora, essa minoria é composta por homens, com idades compreendidas entre os 25 e os 44 anos, e pertencentes a classes sociais mais altas.

Ficha técnica

Sondagem realizada pela Pitagórica para a TVI, CNN Portugal, TSF, JN, Nascer do Sol e ECO. O trabalho de campo decorreu entre os dias 29 de setembro e 4 de outubro de 2025. A amostra foi recolhida de forma aleatória junto de eleitores recenseados no concelho do Porto e foi devidamente estratificada por género, idade e freguesia. Foram realizadas 1229 tentativas de contacto, para alcançarmos 625 entrevistas efetivas, pelo que a taxa de resposta foi de 50,85 por cento.

As 625 entrevistas telefónicas recolhidas correspondem a uma margem de erro máxima de +/- 4,00 por cento para um nível de confiança de 95,5 por cento. A distribuição de indecisos é feita de forma proporcional.

A direção técnica do estudo é da responsabilidade de Rita Marques da Silva. A ficha técnica completa, bem como todos os resultados, foram depositados junto da ERC - Entidade Reguladora da Comunicação Social, que os disponibilizará para consulta online.