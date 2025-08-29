Na antevisão à visita ao Sporting, na quarta jornada da Liga, Francesco Farioli sublinhou a experiência adquirida noutras paragens, salvaguardando a particularidade de visitar Alvalade.

A razão de Borges e a importância do clássico

«São jogos influenciados pelas emoções, mas devemos perspetivar apenas como mais uma partida. Não vai decidir o título. Devemos olhar para o clássico com a atenção que merece, mas sem exagerar. Respeitamos o Sporting, afinal vamos jogar na casa dos bicampeões em título. Rui Borges tem razão quanto ao ligeiro favoritismo do Sporting. Mas, queremos continuar o nosso processo, continuar a crescer, algo que vai para lá do jogo de amanhã [sábado]. Vamos a Alvalade com a nossa mentalidade, para colocar em prática a nossa ideia e com a ambição de vencer.»

«Preparar o jogo foi mais difícil por ter de procurar para encontrar imagens do Sporting a jogar contra onze. Rui Borges orientou 23 jogos e, em sete, jogou contra dez. Portanto, num terço dos jogos, estiveram em vantagem numérica. Por isso, preparámos todos os cenários, por prevenção.»

«Sou o melhor treinador em Portugal? Sinto muita responsabilidade, mas o melhor treinador ou a melhor equipa são definidos consoante os resultados. Não estamos numa corrida contra Benfica e Sporting, mas, sim, contra nós mesmos. O clube está a fazer o que pode para melhorar o plantel, para que esteja mais equilibrado. Nestes últimos dias de mercado de transferências vamos fazer o máximo para reforçar algumas posições.»

«Nunca estamos verdadeiramente preparados para novos desafios profissionais. Algo que tenho sempre em mente é a humildade, porque temos as nossas ideias e planos, mas devemos adaptar-nos. O esforço para nos adaptarmos faz de nós melhores pessoas e profissionais, por tudo aquilo que aprendemos. Trabalhar em clubes como FC Porto e Ajax acarreta uma enorme responsabilidade e pressão, mas é também um privilégio. Se estou preparado? Não me cabe dizer, devo é mostrar trabalho e resultados.»

Regressar a casa a sorrir

«Esta foi uma excelente semana de trabalho. Avalio o trabalho dos jogadores consoante aquilo que sinto ao regressar a casa. Ao sorrir, sei que estamos a trabalhar bem. Claro que já voltei zangado. Mas, voltar a casa feliz não é fácil. Por isso, estes jogadores estão a fazer um trabalho fantástico.»

«Paragem para seleções? Vamos tentar organizar jogos particulares para observar vários jogadores.»