Em noite pródiga em disfarces e sustos, o derradeiro encontro dos quartos de final da Taça da Liga revelou o provável cenário no caso de a prova emigrar para palcos além-fronteiras. Na noite desta quinta-feira, no Municipal de Aveiro, as bancadas estiveram despidas, em parte pelo boicote das claques.

Num serão chuvoso que por várias vezes lembrou dos meses da pandemia, Vítor Bruno promoveu sete trocas. Depois da goleada na Vila das Aves (0-5), para a Liga, Cláudio Ramos, João Mário, Zé Pedro, Eustáquio, Galeno, André Franco e Gül foram as novidades.

Entre os cónegos, César Peixoto também surpreendeu, operando uma revolução depois do triunfo na visita ao Boavista (0-2), certamente a pensar na gestão física. Assim, o timoneiro do Moreirense apostou em Caio Secco, Fabiano, Maracás, Buta, Sidnei, Pedro Santos, Gabrielzinho e Asué.

Numa toada morna, Leonardo Buta viu-se implicado no marcador aos 34 minutos, traindo o Moreirense e estendendo a passadeira para os dragões desfilarem até à «final-four». Já lá vamos.

Recorde a história do duelo no Municipal de Aveiro.

O esforço vocal dos três milhares de adeptos afetos ao FC Porto demorou a motivar os comandados de Vítor Bruno. Por isso, só ao 13.º minuto surgiu o primeiro suspiro, quando João Mário encheu o pé à entrada da área, tirando tinta ao poste esquerdo de Caio Secco.

De cruzamento em cruzamento, os azuis e brancos revelaram-se ineficazes e até desinspirados para contornar a muralha verde. Em simultâneo, o desgaste do relvado – expectável, diga-se – frustrava a construção ofensiva.

Curiosamente, o marcador mudou quando o Moreirense se mostrou confortável no encontro. Ao respirar em meio-campo ofensivo, os pupilos de César Peixoto mostraram-se surpreendidos e sem saber o que construir. Por isso, rapidamente perderam a posse e permitiram um veloz contra-ataque.

Da direita para a esquerda, e pelo pé de Nico, Galeno e Francisco Moura, o cruzamento do lateral procurava a felicidade de Gül. Todavia, a trajetória do esférico encontrou Leonardo Buta, que desviou – com estrondo – para a própria baliza. Estavam decorridos 34 minutos.

Resposta, ajustes e sentença

Na reação, três minutos volvidos, Cláudio Ramos viu-se, por fim, obrigando a intervir. Pela esquerda, Buta agradeceu a distração defensiva para rematar rasteiro e cruzado. Em todo o caso, o guardião mostrou por que motivo é sucesso natural de Diogo Costa.

Antes da pausa, Gül assinou a melhor oportunidade de golo, na cara de Caio Secco. Mas, tanto quis desviar a bola, que acabou por atirar para cima. A combatividade deste jovem nórdico exige outro primor técnico, sobretudo quanto ao passe.

Ora, para o segundo tempo apenas mudaram duas peças no Moreirense – Ismael e Benny, por Ofori e Alan – uma vez que a toada prevaleceu.

Até ao segundo golo dos dragões – algo que parecia uma questão de tempo – Dany Namaso insistiu em acumular créditos, ainda que o guardião do Moreirense aproveitasse para encher o olho de César Peixoto.

Resignado com o destino, o avançado inglês – que esta noite atuou nas costas do ponta de lança – serviu Galeno, aos 61 minutos. Pela esquerda, o avançado acelerou, enganou a defesa e encontrou Eustáquio no coração da área. E assim surgiu o 2-0, aos 61 minutos.

Entre trocas, Pérez, Samu, Rodrigo Mora, Gonçalo Borges e Galeno também obrigaram Caio Secco – o menos culpado pela derrota – a aplicar-se.

Desta forma, o FC Porto agendou duelo com o Sporting nas meias-finais da Taça da Liga, a 7 de janeiro, no Municipal de Leiria. Na outra eliminatória estão Benfica e Sp. Braga.

Quanto ao calendário dos dragões, segue-se a receção ao Estoril, para a Liga, e a visita à Lazio, na quarta ronda da Liga Europa.

Por sua vez, o Moreirense visitará o Vitória de Guimarães, na tarde de domingo (18h).