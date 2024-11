A Figura: Caio Secco

O menos culpado da derrota do Moreirense e o principal responsável pelo 2-0 no marcador. O guardião travou as investidas de Gül, Namaso, Galeno, Francisco Moura, Rodrigo Mora, entre outros. Deu para todas as encomendas. Se César Peixoto aproveitou este encontro para distribuir minutos, então Caio Secco foi quem melhor capitalizou a oportunidade.

O brasileiro é suplente de Kewin Silva, reconhecido no plano tático do Moreirense por ser o primeiro elemento dos contra-ataques, além de notáveis estiradas entre os postes.

O momento: Buta dinamitou a muralha verde, 34m

Leonardo Buta foi um dos mais infelizes na noite desta quinta-feira, oferecendo o primeiro golo dos dragões. Numa fase em que os cónegos pareciam tranquilos na transição, e até a espreitar os contra-ataques, a infelicidade do lateral esquerdo facilitou a missão dos portistas.

A partir desse momento, o FC Porto encontrou mais espaço para construir e visar Caio Secco. A infelicidade de Buta revelou-se capital.

Outros destaques.

Gül: persistente e combativo, o nórdico fez por merecer mais minutos. Depois de conseguir a melhor oportunidade do jogo em cima do intervalo, o jovem ponta de lança foi substituído por Samu, para delícia dos adeptos. Mas, face à toada do encontro, Gül merecia uma oportunidade maior, até para se valorizar.

Francisco Moura: mais interventivo na frente, construiu os principais lances e fez o cruzamento que resultou no primeiro golo. Foi o motor que empurrou os dragões para a vantagem e para o edificar desta vitória.

Galeno: à semelhança de Moura, assumiu a construção e o protagonismo na transição. Este seria um FC Porto com poder de fogo reduzido caso o brasileiro tivesse rumado à Arábia Saudita no verão. A velocidade e técnica são distintas, sobretudo nestes jogos, com espaços e desatenções posicionais.

Rodrigo Mora: voltou a aproveitar os minutos enquanto suplente utilizado para agarrar a batuta, servir os colegas e ensaiar novo golo. Irrequieto, tem ânsia de ser melhor, de ser ainda mais notado. É destemido e apaixonado. E quem o vê, se gostar de futebol, agradece

Cláudio Ramos: intocável enquanto o sucessor de Diogo Costa, impediu o empate do Moreirense, na reação ao 1-0, e travou os raros remates dos «visitantes». Numa noite tranquila, revelou-se seguro quando chamado a intervir. Por isso, é óbvio: Cláudio Ramos tem qualidade para bem mais.

César Peixoto: as mexidas no onze farão sentido, apenas, na lógica da gestão física. Depois do triunfo no Bessa, diante do Boavista, o treinador do Moreirense relegou as principais figuras para a condição de suplentes, «emagrecendo» o processo ofensivo e o poder de finalização. Aliás, foram escassas as oportunidades dos cónegos.

A Taça da Liga não terá constado da lista de objetivos de César Peixoto.

Municipal de Aveiro: entre os fatores que se controlam, o desgaste do relvado era expectável. Em todo o caso, prejudicou o decorrer do encontro, para frustração de intervenientes como Caio Secco, além dos avançados do FC Porto. Talvez fosse o único palco disponível para o encontro desta noite, mas apenas agravou uma noite que não perdurará na memória de muitos.