A equipa feminina do FC Porto fará a estreia na Taça de Portugal em Viseu, diante do Académico.

Nesta primeira eliminatória participarão as 20 equipas apuradas da pré-eliminatória mais os 34 emblemas isentos dessa etapa.

Assim, os 54 participantes foram divididos em três grupos – de 18 elementos – agrupados por regiões.

As equipas da Liga apenas integrarão a «Prova Rainha» na terceira eliminatória.

O Benfica é o detentor da Taça de Portugal.

Confira os grupos sorteados.

Série A

Marco 09-São Romão.

Águias Negras Tabuadelo-Soalhães.

Aldeia Nova-Leixões.

Destreza e Aventura-Varzim.

Moreirense-Merelinense

Abambres-Pico Regalados.

Tadim-Esposende.

Várzea-A-Ver-o-Mar.

U. Roriz-Penafiel.

Série B

Estação-Oliveira do Douro.

Oliveirense FC-Sp. Cruz.

Ac. Viseu-FC Porto

Académica Coimbra-Lusitânia Lourosa.

AC Cucujães-GD Ilha.

Recreio de Águeda-Juveforce.

NEGE-Gouveia.

Salsiano Arouca-Souselas.

Feirense-Parada.

Série C

Vasco da Gama-Pontinha.

Vencedor do jogo Real-Pico Pedra vs. Atlético Porto Salvo.

U. Leiria-Olímpico Montijo.

Seixal 1925-Lusitano Ginásio.

Porto Alto-Barreirense.

Escolas Fut. Fem. Setúbal-U. Turquel.

Sintrense-Ferreiras.

Ponte Frielas-Football Estrela.

Leões Porto Salvo-A-Dos-Francos.