O sorteio da eliminatória inaugural da Taça de Portugal feminina determinou o São Martinho (Castelo de Paiva, Aveiro) – da quarta divisão – como o primeiro adversário do FC Porto. Na tarde desta quinta-feira, na Cidade do Futebol, 88 emblemas foram sorteados. Há quatro clubes que transitam da pré-eliminatória: Marco 09, Cerveira, Souselas e Académica de Coimbra.

As equipas foram divididas em seis séries, de acordo com a localização geográfica. Esta eliminatória disputa-se a 4 e 5 de outubro. De recordar que os clubes da Liga entram em cena somente na terceira eliminatória, jogando na qualidade de visitante.

Eis o sorteio.

Série A

Arsenal Crespos-Merelinense;

Gil Vicente-Ferreirense;

Varzim-Esposende;

Cerveira-Águias Negras Tabuadelo;

Averomar-Águias da Graça;

Destreza Aventura-Lanhelas;

Porto d'Ave-Moreirense;

Tadim-Macedo Cavaleiros.

Série B

Paços de Ferreira-Rio Tinto;

Famalicão-Castêlo da Maia;

Marco 09-União Nogueirense;

Leixões-Tirsense;

Romariz-Cruz;

Freamunde-Várzea;

Penafiel-Aldeia Nova;

Roriz-São Romão.

Série C

Rio Mau-Lusitânia Lourosa;

Feirense-Argoncilhe;

Cucujães-Paços de Brandão;

Loureiro-Baião;

FC Porto-São Martinho;

Boavista-Parada;

Souselo-Oliveira do Douro.

Série D

Souselas-Académica Coimbra;

Macinhatense-Vagos;

Cadima-Gouveia;

União Leiria-MR Football Academy;

Clube de Albergaria-Académico Viseu;

Estação-Nege;

Ilha-Murtoense.

Série E

Estrela Ouriquense-Pico da Pedra;

Moçarriense-Vasco da Gama;

Porto Alto-Bobadelense;

Turquel-Alverca;

Sintrense-A-dos-Francos;

Ouriense-Arsenal 72;

São Pedro-Pontinha.

Série F

Seixal Clube-Guia;

Barreirense-Lusitano;

Ferreiras-Amora;

Olímpico Montijo-Leões Porto Salvo;

Setúbal-Olhanense;

CF Benfica-Pastéis da Bola;

Estoril-Real.

