Taça de Portugal feminina: FC Porto recebe São Martinho na primeira eliminatória
Emblema de Castelo de Paiva, que disputa a quarta divisão, visita portistas a 4 ou 5 de outubro
Emblema de Castelo de Paiva, que disputa a quarta divisão, visita portistas a 4 ou 5 de outubro
O sorteio da eliminatória inaugural da Taça de Portugal feminina determinou o São Martinho (Castelo de Paiva, Aveiro) – da quarta divisão – como o primeiro adversário do FC Porto. Na tarde desta quinta-feira, na Cidade do Futebol, 88 emblemas foram sorteados. Há quatro clubes que transitam da pré-eliminatória: Marco 09, Cerveira, Souselas e Académica de Coimbra.
As equipas foram divididas em seis séries, de acordo com a localização geográfica. Esta eliminatória disputa-se a 4 e 5 de outubro. De recordar que os clubes da Liga entram em cena somente na terceira eliminatória, jogando na qualidade de visitante.
Eis o sorteio.
Série A
Arsenal Crespos-Merelinense;
Gil Vicente-Ferreirense;
Varzim-Esposende;
Cerveira-Águias Negras Tabuadelo;
Averomar-Águias da Graça;
Destreza Aventura-Lanhelas;
Porto d'Ave-Moreirense;
Tadim-Macedo Cavaleiros.
Série B
Paços de Ferreira-Rio Tinto;
Famalicão-Castêlo da Maia;
Marco 09-União Nogueirense;
Leixões-Tirsense;
Romariz-Cruz;
Freamunde-Várzea;
Penafiel-Aldeia Nova;
Roriz-São Romão.
Série C
Rio Mau-Lusitânia Lourosa;
Feirense-Argoncilhe;
Cucujães-Paços de Brandão;
Loureiro-Baião;
FC Porto-São Martinho;
Boavista-Parada;
Souselo-Oliveira do Douro.
Série D
Souselas-Académica Coimbra;
Macinhatense-Vagos;
Cadima-Gouveia;
União Leiria-MR Football Academy;
Clube de Albergaria-Académico Viseu;
Estação-Nege;
Ilha-Murtoense.
Série E
Estrela Ouriquense-Pico da Pedra;
Moçarriense-Vasco da Gama;
Porto Alto-Bobadelense;
Turquel-Alverca;
Sintrense-A-dos-Francos;
Ouriense-Arsenal 72;
São Pedro-Pontinha.
Série F
Seixal Clube-Guia;
Barreirense-Lusitano;
Ferreiras-Amora;
Olímpico Montijo-Leões Porto Salvo;
Setúbal-Olhanense;
CF Benfica-Pastéis da Bola;
Estoril-Real.
Já segue o canal de Whatsapp do Maisfutebol?