A poucas horas do FC Porto-Sporting a contar para a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal, os muros em redor do Estádio do Dragão foram vandalizados, em particular um mural dedicado a Pinto da Costa, Sérgio Conceição e José Maria Pedroto. As figuras do antigo presidente dos dragões e do atual treinador do Al Ittihad foram visadas.

Na madrugada desta quarta-feira foram escutados barulhos de pirotecnia junto ao hotel onde o Sporting ficou alojado, na Avenida da Boavista.

O Sporting está em vantagem na eliminatória, face à vitória em Alvalade (1-0). O duelo no Dragão está agendado para as 20h45 desta quarta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.