De forma a assinalar o fim do vínculo com o FC Porto, Mehdi Taremi recorreu às redes sociais para se despedir dos dragões, recordando golos, títulos, momentos de festa e prémios individuais.

O avançado iraniano, de 31 anos, viverá a nova época em Itália, ao serviço do Inter Milão.

«Gostaria de agradecer aos meus treinadores, companheiros de equipa e a todo o staff do FC Porto, pelo vosso incansável trabalho. Aos adeptos do FC Porto, vocês são verdadeiramente especiais e estou muito grato pela oportunidade de vestir esta camisola e jogar neste grande clube. Tivemos quatro temporadas fantásticas, foi sem sombra de dúvidas o ponto alto da minha carreira. Ganhámos e perdemos juntos e nunca esquecerei as memórias felizes. Considero-me sortudo por jogar num palco como o Estádio do Dragão», começou por escrever.

No verão de 2020, o ponta de lança assinou pelos dragões, proveniente do Rio Ave, onde chegou em 2019. Pelos vilacondenses, Taremi fez 37 jogos e 21 golos.

Nos quatro anos no FC Porto acumulou 182 jogos, 91 golos e 47 assistências, entre competições portuguesas e europeias.

«Obrigado por me darem o sentimento de pertença e de família. Terão sempre um lugar especial no meu coração. Saio com o coração pesado e nostálgico, mas também com a sensação de dever cumprido», referiu Taremi.

No currículo, além de quatro distinções para o «onze da época» da Liga, e de um prémio como o melhor marcador do campeonato (2022/23), o iraniano conquistou a Liga (1), a Supertaça (2), a Taça da Liga (1) e a Taça de Portugal (3), sempre pelo FC Porto.

«Desejo boa sorte a todos no clube. Continuarei a ser portista. Como Nós, um de Nós. Somos Porto», terminou.