Francesco Farioli foi apresentado como novo treinador do FC Porto no Estádio do Dragão, ao lado de André Villas-Boas. Na tarde deste segunda-feira, em conferência de imprensa, o treinador italiano de 36 anos abriu o livro e explicou as suas ideias para este novo desafio, depois de ter comandado o Ajax e o Nice nas últimas duas épocas.

«Para nós é um privilégio representar o FC Porto, um clube grande na Europa. A negociação aconteceu muito rápido, mas estamos felizes. Temos muito trabalho pela frente. Vamos avançar com ambição. Sei que estou na fase certa da minha carreira. Desejo provar a nossa paixão e queremos recuperar a mentalidade do FC Porto. Temos a ambição para devolver o FC Porto ao seu lugar», disse o técnico italiano, revelando a ambição do projeto que lhe foi apresentado por Villas-Boas.

«O presidente foi claro desde a primeira reunião, até transmitiu uma análise mais aprofundada. Estabelecemos uma rápida ligação quanto aos aspetos a renovar e alterar. Como o ambiente de trabalho, por exemplo, essencial para alcançar a mentalidade que desejamos. Estamos alinhados», afirmou, acrescentando: «Quero dar uma oportunidade a todos os jogadores, para que me possam conhecer e se expressar. Tenho a minha ideia de jogo, mas não quero chegar com preconceitos. A partir daí, vou ser honesto e sério na minha análise.»