Após a derrota do FC Porto na visita ao Estrela da Amadora (2-0), a equipa portista foi muito contestada pelos adeptos.

Antes de deixar o relvado, o plantel azul e branco ouviu assobios e insultos, assim como o treinador Martín Anselmi.

À porta do estádio, gerou-se um ambiente de muita tensão, com confrontos entre os adeptos do FC Porto e as autoridades. Um polícia ficou ferido depois de ser atingido por vidros e teve de receber assistência dentro do estádio.

O autocarro do FC Porto só deixou o Estádio José Gomes uma hora e meia depois do término da partida. André Villas-Boas saiu numa carrinha à frente do autocarro, que já não foi confrontado pelos adeptos, isto porque a multidão afeta ao FC Porto já tinha abandonado o local.

