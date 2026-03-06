A caminho dos 42 anos e a recuperar de lesão, Thiago Silva anteviu a visita do FC Porto ao Benfica. Em entrevista ao TnT Sports, o defesa central garantiu que o Benfica é o adversário mais difícil de defrontar em Portugal.

«O Sporting e o Benfica são dois grandes clubes, que procuram controlar o jogo, o que causa dificuldades para o adversário. (…) O Sporting é bicampeão, então está mais preparado, mas joguei pouco contra eles. Até agora, o Benfica foi o adversário mais difícil, com um grande treinador. José Mourinho é muito estratégico, no jogo do campeonato, no Dragão, fez um “superjogo”.»

«Hoje considero o Benfica mais difícil porque é o nosso próximo adversário», analisou.

Quanto ao momento do Flamengo e à saída de Filipe Luís do comando técnico, Thiago Silva lamentou o sucedido.

«O tratamento não foi adequado. Ganhou 8-0 depois de um período difícil. O Flamengo jogou a final da intercontinental contra o PSG, os atletas não tiveram férias. Não é fácil desconectar e voltar a ligar de uma hora para outra, principalmente depois de conquistar praticamente tudo.»

«A decisão do Flamengo já estava tomada, acontecesse o que acontecesse», rematou.

Aos 41 anos, Thiago Silva regista seis jogos pelo FC Porto, mas não compete desde 15 de fevereiro.