Na sequência da oficialização como reforço do FC Porto, Thiago Silva esclareceu os motivos para regressar à Europa.

«Estou aqui para esclarecer algumas coisas que foram ditas hoje e tiradas do contexto por algumas mentes maldosas. Dizer o quanto eu e a família Silva amamos o Fluminense. (…) Levaremos o Fluminense nos nossos corações para o resto da nossa vida.»

«O meu regresso à Europa aproxima-me da minha família. Os meus filhos estão a viver momentos especiais e eu estou a perdê-los. Gostaria de estar mais próximo. Vivi tudo o que tinha para viver aqui e fui muito feliz. Espero que levem isso para a vossa vida também», esclareceu nas redes sociais.

Aos 41 anos, Thiago Silva conta com épocas por Fluminense, Chelsea, PSG e Milan. Em 2005 representou a equipa B dos dragões por 14 ocasiões. O experiente defesa central é esperado em Portugal a 2 de janeiro.