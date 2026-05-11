A CBF ainda não divulgou a pré-convocatória para o Mundial 2026, mas a imprensa brasileira garante que Thiago Silva está na longa lista de Carlo Ancelotti. O lote contempla 55 jogadores. A convocatória final vai ser anunciada na segunda-feira e vai incluir apenas 26 nomes.

Contratado pelo FC Porto em janeiro, depois de terminar contrato com o Fluminense, Thiago Silva – de 41 anos – acumula 14 jogos nos dragões.

Além do experiente central, outros nomes conhecidos do futebol português estão no lote de 55 jogadores, como os guarda-redes Ederson (ex-Benfica) e Hugo Souza (ex-Gil Vicente), os laterais Danilo e Alex Sandro – dupla ex-FC Porto – os médios Casemiro (ex-FC Porto) e Matheus Pereira (ex-Sporting), e o avançado Raphinha (ex-Vitória e Sporting).

O Brasil ocupa o Grupo C do Mundial 2026, na companhia de Haiti e Escócia.