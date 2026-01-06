A preparar os “quartos” da Taça de Portugal, agendados para 14 de janeiro – receção ao Benfica – o FC Porto vai estagiar na Quinta do Lago, em Almancil, freguesia em Loulé, até sexta-feira. Os dragões partiram para o Algarve nesta terça-feira e Francesco Farioli chamou 31 jogadores para o estágio.

Nesta semana, os líderes isolados e invictos do campeonato vão disputar um particular com o Farense, na tarde de sexta-feira, um encontro a realizar à porta fechada. Nas horas seguintes, os portistas regressam à Invicta.

Destaque na comitiva para a inclusão de Thiago Silva – que já conheceu os colegas e a equipa técnica – além dos jovens Bernardo Lima, Chelmik, Mide e Duarte Cunha, campeões da Europa e do Mundo de sub-17 e, por norma, integrados nos sub-19 e equipa B.

Consulte o grupo às ordens de Farioli para este estágio.

Guarda-redes: Cláudio Ramos, João Costa, Diogo Fernandes e Diogo Costa;

Defesas: Thiago Silva, Jakub Kiwior, Jan Bednarek, Nehuén Pérez, Alberto Costa, Dominik Prpić, Martim Fernandes, Francisco Moura e Martim Chelmik;

Médios: Eustáquio, Froholdt, Gabri Veiga, Pablo Rosario, Alan Varela, Tomás Pérez, Bernardo Lima, Mateus Mide e Rodrigo Mora;

Avançados: William Gomes, Samu, Pepê, Borja Sainz, Luuk de Jong, Deniz Gül, Ángel Alarcón, Yann Karamoh e Duarte Cunha.