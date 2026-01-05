Thiago Silva aterrou no Porto ao final da tarde de domingo e, nesta segunda-feira, o FC Porto revelou as primeiras imagens do regresso ao Dragão.

«Passa um filme na cabeça. Lembranças boas (…) Já são três anos desde que o FC Porto conquistou o título nacional. Sonho consegui-lo. Espero que o nível da primeira volta se mantenha», disse o defesa de 41 anos.

Estas palavras foram partilhadas com o compatriota Rubens Júnior, antigo defesa – hoje com 50 anos – vinculado ao FC Porto entre 1999 e 2005, pelo que partilhou balneário com Thiago Silva na época 2004/05. Por isso, o internacional brasileiro foi presentado com uma camisola dessa temporada.