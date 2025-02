Tiago Djaló fez esta quarta-feira a antevisão ao jogo com a Roma, referente à primeira mão do play-off da Liga Europa. Em conferência de imprensa, o defesa português abordou o papel de Martin Anselmi desde que chegou ao FC Porto e garantiu que a equipa quer «vencer» a partida.

«Hoje em dia é fácil conhecer todas as equipas adversárias com as tecnologias que há e os vários jogos que são transmitidos. O treinador sabe aquilo que cada uma vai fazer ou que tem feito. Nós jogadores somos inteligentes e sabemos aquilo que a Roma quer e aquilo que tem planeado. Temos de ser nós. Jogamos em casa e temos tudo para ganhar. Vamos com muita energia», partilhou.

«Somos inteligentes, sabemos da importância do jogo de amanhã. Independentemente da mensagem que for passada… só temos de pensar em ganhar», atirou.

No seguimento, o internacional português foi questionado sobre a recente forma da Roma, que se encontra em nono lugar do campeonato italiano, a 21 pontos do líder.

«A Roma vai entrar para ganhar. Nós também temos de pensar nisso. A Roma não tem sido a Roma que conhecemos, mas nunca se sabe. São dois jogos em que tudo pode acontecer. Temos de nos preocupar em fazer o nosso trabalho», explicou.

Por fim, Tiago Djaló falou da chegada de Martin Anselmi ao FC Porto: «O mister trouxe mais energia à equipa. Temos adaptado o que o treinador quer, mesmo que não estejamos a fazer tudo a 100 por cento. No que toca a energia a equipa está lá, focada. Temos dois jogos do play-off que temos de passar e iremos com tudo para ganhar», finalizou.

O FC Porto recebe esta quinta-feira a Roma, às 20h, e poderá acompanhar AO MINUTO no Maisfutebol.