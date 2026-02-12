Atenção, FC Porto: Tomás Pérez já está no Brasil para reforçar o Atlético Mineiro
Médio argentino vai ser emprestado pelos dragões até ao final do ano. E há opção de compra
Médio argentino vai ser emprestado pelos dragões até ao final do ano. E há opção de compra
Tomás Pérez já aterrou no Brasil para reforçar o Atlético de Mineiro, emprestado pelo FC Porto. Nesta quinta-feira, ainda no aeroporto, o médio argentino falou aos jornalistas e revelou as boas referências que recebeu sobre o “Galo”.
«O Atlético demostrou muito interesse. Conversei com companheiros no FC Porto, sobretudo os brasileiros, e todos falaram muito bem do clube. Sempre joguei como médio defensivo, mas posso fazer diferentes posições, jogar onde o treinador precisar. Primeiro tenho de fazer todos os exames e acertar alguns pormenores», referiu.
Aos 20 anos, Tomás Pérez vai realizar exames médicos e assinar pelo clube que conta com Hulk no ataque. O empréstimo do FC Porto dura até ao fim do ano e contempla uma opção de compra de seis milhões de euros, por 80 por cento do passe.
O internacional sub-20 pela Argentina chegou ao FC Porto há um ano, contratado ao Newell's Old Boys. Mas esta época não integrou as opções de Francesco Farioli, realizando cinco jogos na equipa B. O vínculo com os dragões dura até junho de 2029.