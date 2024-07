Toni Martínez foi um dos futebolistas presentes na festa de apresentação dos equipamentos do FC Porto para 2024/25.

Em declarações ao Porto Canal, o avançado espanhol vincou os «dias muito intensos» no estágio de pré-época da Áustria, confessando estar «muito feliz» por estar de volta a Portugal e «logo no primeiro dia estar reunido com a família (do FC Porto)».

«É uma noite muito especial para nós. Que seja o início de um ano de muito sucesso para o clube», afirmou.

Questionado sobre os jovens do plantel, Toni Martínez aconselhou para que «continuem a trabalhar, envolvidos e a respeitar o símbolo do clube, crescendo e sonhando».