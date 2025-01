Zarko Lazetic, treinador do Maccabi Tel Aviv, falou aos jornalistas após a derrota frente ao FC Porto (1-0), em Belgrado, na última jornada da Liga Europa. Entre vários temas, o técnico revelou que achou a equipa de Martín Anselmi foi mais parecida ao Cruz Azul do que aos habituais dragões.

«Hoje pareciam mais o Cruz Azul do que o FC Porto. Preparámo-nos para isso. Todas as equipas precisam de tempo. Até falei com o novo treinador do FC Porto e desejei-lhe o melhor», disse Zarko Lazetic em conferência de imprensa.

De relembrar que Martín Anselmi deixou o Cruz Azul, do México, e rumou ao FC Porto. Esta quinta-feira foi a estreia no comando dos azuis e brancos.

Relativamente ao jogo, que acabou por cair para o lado do FC Porto, o treinador revelou que está «satisfeito» com a equipa apesar da derrota e que faltou a presença dos próprios adeptos. De referir que os israelitas terminaram a fase liga em 29.º, com seis pontos, e nunca jogaram no país natal.

«Este jogo foi como toda a fase de grupos da nossa campanha europeia. Começámos com uma equipa portuguesa, o Sp. Braga, em que até estivemos a ganhar, mas perto do fim empatámos. Foi parecido desta vez. Estou muito satisfeito com os jogadores, mas esta época falhámos algo na Europa. Uma das razões foi não jogarmos com os nossos adeptos, mas houve também jogos em que estivemos perto de conseguir outros resultados. Eles marcaram um golo de uma meia oportunidade… é qualidade», referiu.

Por fim, o técnico destacou que muitos dos adversários nesta Liga Europa eram de «Liga dos Campeões», tais como os portugueses FC Porto e Sp. Braga.

«Temos o feeling que podemos chegar a algo mais. Esta época era um contexto difícil. Os nossos adversários eram de Liga dos Campeões, FC Porto, Ajax, Bodo, Sp. Braga e Besiktas. Aprendemos muito e esperamos usar isso na próxima época», concluiu.