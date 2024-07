Na véspera do jogo com o Sturm Graz, o FC Porto realizou dois treinos nesta segunda-feira. Às ordens de Vítor Bruno, os dragões trabalharam no relvado do Complexo Desportivo do SK Unterschützen, de modo a continuar a preparação da temporada 2024/25.

Marcano (trabalho de ginásio e tratamento) e Zaidu (treino condicionado) são os nomes que se mantêm no boletim clínico.

De recordar que o FC Porto enfrenta o Sturm Graz na terça-feira, às 18h, na Merkur Arena, na Áustria. Na quarta-feira, os dragões terminam o estágio e voltam para Portugal.

