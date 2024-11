Na manhã desta quarta-feira, o FC Porto voltou a treinar e a preparar a visita ao terreno da Lazio, a contar para a quarta jornada da Liga Europa.

Num treino com 15 minutos abertos à comunicação social, Vítor Bruno já pôde contar com Iván Marcano no relvado, que tinha feito treino condicionado na sessão passada. De referir que o central não está inscrito nas provas da UEFA e não poderá ser opção para o jogo com a Lázio. Marko Grujic foi ausência no relvado e continua entregue ao departamento médico.

Marcano não fez qualquer minuto na presente temporada e não pisa os relvados desde setembro de 2023.

Durante os 15 minutos abertos à comunicação social, os jogadores estiveram a fazer alguns exercícios de aquecimento, meinhos e ativação.

O FC Porto joga com a Lázio na quinta-feira, às 20h, na quarta jornada da Liga Europa. Poderá acompanhar tudo AO MINUTO no Maisfutebol.