Com as eleições à porta, o FC Porto disponibilizou aos sócios, no site oficial, um guia para aqueles que vão votar no próximo presidente do clube .

De recordar que as eleições são no próximo dia 27 de abril, com três candidatos em lista: Pinto da Costa, André Villas-Boas e Nuno Lobo.

O Maisfutebol apresenta tudo o que precisa de saber sobre o ator eleitoral do FC Porto:

Quando e onde decorrem as eleições :

As eleições, tal como referido anteriormente, decorrem no dia 27 de abril de 2024, entre as 9h e as 20h, podendo a votação alongar-se para depois das 20h, mas a partir dessa hora já não se pode entrar na fila. O clube anunciou que não é possível votar antecipadamente, à distância ou por correspondência.

Relativamente ao local, as votações serão apenas no Estádio do Dragão, com oito portas em funcionamento (quatro do lado Nascente e outras quatro do lado Poente) e um total de 44 mesas de voto.

Quem pode votar :

Apenas podem votar sócios com a cota de março 2024 regularizada! De notar que na véspera das eleições, no dia 26 de abril, às 20h00, será o encerramento do processo de pagamento de quotas através de referência Multibanco.

Podem votar sócios com, pelo menos um ano ininterrupto na categoria Sócio Sénior; Sócios com antiguidade inferior a um ano na categoria Sénior, mas que tenham sido previamente admitidos nas categorias de Sócio Júnior, Benemérito e Honorário e que perfaçam, pelo menos, um ano ininterrupto de sócios. Aqueles que são Sócios Sénior Atletas, com quota de março 2024 regularizada podem votar.

Quem NÃO pode votar :

Sócios correspondentes, Sócios menores de 18 anos, Sócios com quota até março 2024, inclusive, por regularizar, Sócios que não efetuaram o processo de remuneração e Não Sócios.

O que precisa para votar :

Todos os sócios precisam de levar obrigatoriamente o Cartão de Sócio, físico ou digital, e um documento de identificação oficial e legalmente válido, seja o Cartão de Cidadão, o Passaporte, a Carta de Condução ou Bilhete de Identidade.

Como se processa a votação :

No momento que antecede a votação, o sócio tem de entregar os documentos necessários para votar ao Presidente da Mesa de Voto, de modo a ser identificado. Posteriormente irá ser receber dois (!) boletins de voto. Na câmara de voto isolada, cada sócio vota naquilo que pretende, dobra a folha em quatro, com a parte impressa voltada para dentro, e coloca cada um dos boletins, isoladamente na urna.

Boletins de voto :

Tal como referido anteriormente, irá haver dois boletins de voto, um para eleger a Direção, a Mesa da Assembleia Geral e Conselho Fiscal e Disciplinar, e outro para eleger o Conselho Superior.

Vencedores :

Os vencedores serão anunciados após o apuramento dos resultados.