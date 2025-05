No regresso aos relvados depois da lesão sofrida no Algarve em fevereiro, Vasco Sousa esteve em ação durante a segunda parte do Wydad-FC Porto, que terminou com triunfo dos dragões (1-0). No rescaldo a este teste para o Mundial de Clubes, o jovem médio, de 22 anos, analisou o particular em Marrocos.

«Estes testes são bons, porque sabemos que as equipas de outros continentes também têm qualidade. A prioridade é nos prepararmos ao máximo. É sempre bom não sofrer golos, significa que estamos mais próximos de vencer. Vamos lutar por isso.»

«Os últimos meses foram difíceis, mas estar de regresso é muito bom. É óbvio que ainda não estou no meu melhor, mas com esta equipa e este staff, sei que vou conseguir», disse ao Porto Canal.

No calendário do FC Porto segue-se o particular com o Riga, da Letónia, no Olival. O particular está agendado para 8 de junho (domingo), às 11 horas.

De recordar que os portistas integram o Grupo A do Mundial, com Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly, do Egipto. A estreia acontece frente ao “Verdão” na noite de 15 de junho (23h). Seguem-se os duelos com Messi e companhia na noite de 19 de junho (20h), e com o Al Ahly na madrugada de 24 de junho (2h).