Francesco Farioli viu chegar ao estágio na Áustria um «box-to-box» dinamarquês, pleno de força e vontade de melhorar. As palavras são de Victor Froholdt, médio de 19 anos, oficializado como reforço dos dragões na manhã de quarta-feira, com contrato até junho de 2030 e com uma cláusula de 85 milhões de euros.

Tal como noticiado pelo Maisfutebol, o negócio rondou os 18 milhões, mas ficou selado nos 20 milhões, com mais dois em variáveis.

Na última época, por Copenhaga e seleção – entre provas domésticas, Liga Conferência e Liga das Nações – este jovem conseguiu seis golos e duas assistências em 54 jogos.

À boleia do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – procurámos compreender a preponderância de Froholdt na campanha do Copenhaga, que culminou na conquista de Liga e Taça da Dinamarca, além da presença nos “oitavos” da Liga Conferência. Até porque foi eleito o melhor jovem do campeonato.

Depois da afirmação intermitente, o médio tornou-se titular indiscutível em fevereiro. Desde então, em 20 jogos, foi substituído em apenas três ocasiões. Pelo meio estreou-se pela seleção da Dinamarca, em Alvalade, frente a Portugal (5-2).

Entre abril e maio, Froholdt conseguiu dois golos e três assistências, numa fase crucial na Liga dinamarquesa. Antes, na Liga Conferência, foi totalista ante Heidenheim (mais de 210 minutos) e Chelsea (90 e 83 minutos).

De acordo com o SofaScore, o jovem dinamarquês – o primeiro com esta nacionalidade no balneário do FC Porto – acumulou médias de 66 minutos, 87 por cento de eficácia de passe, três recuperações de posse, dois desarmes e 53 por cento de duelos ganhos.

Quanto ao “mapa de calor”, Victor Froholdt revelou-se o tal “box-to-box”, servindo de elo entre defesa e ataque, com tendência a fletir para os corredores. Até porque iniciou o percurso no Copenhaga como ala.

«Sou um “box-to-box”, um número oito. No início joguei como extremo ou lateral. Sou um médio capaz de intercetar passes, recuperar a posse em duelos defensivos, cobrir muitos metros, transportar a bola e a criar oportunidades de golo. Ainda posso melhorar, mas tenho muita força», referiu aos meios do FC Porto.

Formado entre Vallensbæk e Copenhaga, o médio vive a estreia no estrangeiro, num investimento que acarreta responsabilidade. Em todo o caso, integra o estágio na Áustria a todo o gás, uma vez que o campeonato da Dinamarca já arrancou. Em suma, chega à Invicta para apontar ao “onze” e concorrer com Gabri Veiga e Vasco Sousa.

Acompanhe as novidades do mercado de transferências e consulte todas as transferências oficializadas nos emblemas da Liga.