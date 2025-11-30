«Senhores e senhoras, vamos apagar as luzes. Os dragões estão a chegar!»

O FC Porto inaugurou o renovado sistema de iluminação do Estádio do Dragão na noite deste domingo, a propósito do duelo com o Estoril na 12.ª jornada da Liga. A fortaleza dos portistas ficou às escuras para uma onda azul e branca engolir as bancadas. De imediato, os telemóveis foram colocados em riste, proporcionando um ambiente de festa.

No momento de anunciar o “onze” delineado por Francesco Farioli, os números e caras dos protagonistas foram projetados no centro do relvado, como pode ver no vídeo associado.

Após o apito inicial, o Dragão continuou pintado de azul e branco na iluminação, atribuindo distinto ambiente aos topos do estádio. E quando William Gomes marcou, ao oitavo minuto, o Dragão ficou pintado em tons de laranja.

