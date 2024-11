Kyla Swanson, central da equipa de voleibol feminina do FC Porto, foi pedida em casamento no final do encontro com o Vilacondense (3-0).

O momento ocorreu este domingo, com o namorado, agora noivo, a viajar desde os Estados Unidos para fazer a surpresa. Com um ramo de flores, o parceiro entrou em campo e surpreendeu Kyla.

A atleta dos dragões aceitou o pedido de casamento e a festa instalou-se no Dragão Arena.

Veja o momento: