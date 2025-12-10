O FC Porto precisava de uma tarde perfeita e histórica para alcançar os "16-avos" da Youth League, depois de perder na receção ao Betis (4-0), na primeira mão da terceira eliminatória do “Caminho dos Campeões”. Todavia, nesta quarta-feira, os jovens portistas foram novamente goleados, desta feita por 5-0.

No “onze” dos azuis e brancos estiveram Chelmik, Yoan Pereira, Bernardo Lima, Mide e Duarte Cunha, campeões do Mundo pela Seleção sub-17.

Recorde a história desta partida.

Ainda que os dragões tenham iniciado o encontro com confiança e ao ataque, o Betis de pouco precisou para inaugurar o marcador. Estavam decorridos 20 minutos quando Morante cruzou pela direita e Rodrigo Marina cabeceou para o quarto golo na prova. Pouco depois, aos 34 minutos, o capitão dos anfitriões bisou, enchendo o pé na pequena área.

Em cima do intervalo, aos 45+2 minutos, o lateral Yoan Pereira perdeu o foco e visou um adversário, vendo o cartão vermelho direto. Este momento revelou-se decisivo para o Betis se instalar na área portista e atingir a goleada, à boleia dos golos de Ruben Abreu (penálti aos 51m), Cayetano Cordón (70m) e de Marcos Mora (90m).

Desta forma, o Betis junta-se a Chelsea, Benfica, Brugge, Real Madrid, Villarreal, Ath. Bilbao, Atlético de Madrid, Barcelona, Tottenham, Man City, Dortmund, Sporting, PSG, Inter Milão, Ajax, Liverpool, Bayer Leverkusen, Mónaco, PSV, Slavia Praga, Frankfurt, Marselha, Colónia e D. Minsk, emblemas já apurados para os "16-avos", eliminatória sorteada na sexta-feira (14h30).

Na última época, aquando da estreia na prova, o Betis foi eliminado nos “16-avos” pelo Bayern Munique (1-0).

Quanto ao FC Porto, depois de uma época de ausência, falhou o regresso à fase principal. Em 2023/24, os dragões alcançaram as meias-finais, mas foram eliminados pelo Milan nos penáltis. A conquista da Youth League remonta a abril de 2019, contra o Chelsea (3-1).