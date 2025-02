Este domingo, nos momentos que antecederam o Farense-FC Porto, cumpriu-se um minuto de silêncio em homenagem ao falecido Jorge Nuno Pinto da Costa, antigo presidente dos dragões.

No Estádio do Algarve, os milhares de adeptos respeitaram o minuto de silêncio, naquele que é o último jogo após a morte do dirigente.

Cartazes, bandeiras e uma imagem de Pinto da Costa no ecrã gigante marcaram a homenagem.