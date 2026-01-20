O treino do FC Porto já contou com o regressado Zaidu, mas a convidada especial foi a pequena Luísa, uma adepta portista que Francesco Farioli tinha conhecido na visita à ala pediátrica do Hospital São João, antes do Natal.

A pequena adepta dos dragões, que esteve internada no «Joãozinho» a tratar um Sarcoma de Ewing, trouxe consigo o Salvador, parceiro na patinagem artística. Ambos puderam conhecer os jogadores, visitar as instalações do Olival e ainda foram convidados por Farioli a assistirem a um jogo no Dragão.

«Quando falamos de energia, e isso é algo que falamos muito, ela eleva o padrão para outro nível. Acho acho que ela tem algo para nos ensinar», disse o treinador portista ao plantel.