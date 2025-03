Um duelo imprevisível e intenso culminou na primeira vitória do FC Porto B longe do Olival. Na tarde deste domingo, na 27.ª jornada da II Liga, os dragões conquistaram um triunfo essencial na luta pela sobrevivência.

Em Torres Vedras, os azuis e brancos revelaram a veia eficaz, edificando a vantagem com golos do avançado Vonic e do médio Alarcón (2), aos 3, 21 e 28 minutos.

Na resposta, o Torreense reduziu pelo médio Vázquez, aos 33 minutos, e beneficiou de um erro tremendo de Gonçalo Ribeiro. Na sequência de um cruzamento desferido à direita, o guardião do FC Porto B viu o esférico escapar na pequena área. Estavam decorridos 37 minutos.

De parada e resposta, os jovens dragões conservaram a vantagem até ao intervalo e aplicaram um rude golpe nas esperanças dos anfitriões aos 46 minutos, de novo pelo alemão Vonic.

Entre trocas e erros defensivos, o Torreense foi precipitado e incapaz de voltar a marcar. Quando o defesa Lomboto viu o vermelho direto, aos 80 minutos, o encontro ficou decidido.

Ao aproveitar nova derrota da Oliveirense (17.ª), o FC Porto B amplia para quatro os pontos de vantagem. Ainda assim, os azuis e brancos estão em lugar de play-off (16.º), com 25 pontos, a dois pontos de zona segura.

Na próxima ronda, na manhã de domingo (11h), o FC Porto B recebe o Paços de Ferreira (15.º).

Quanto ao Torreense, estaciona no 8.º lugar, com 40 pontos, vendo o sonho da subida mais distante. Segue-se a visita à U. Leiria (6.ª), também na manhã de domingo (11h).