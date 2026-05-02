VÍDEO: FC Porto homenageia Jorge Costa no relvado do Dragão
Bandeira que cobriu o caixão do «Bicho» desceu de um dos topos do estádio
Bandeira que cobriu o caixão do «Bicho» desceu de um dos topos do estádio
Pouco depois do término do FC Porto-Alverca (1-0), que consagrou os dragões como campeões nacionais, André Villas-Boas subiu ao relvado do Dragão e juntou-se ao plantel para assistir à arrepiante homenagem a Jorge Costa, falecido a 5 de agosto, aos 53 anos. Recorde-se que o “Bicho” teve um contributo fundamental para a construção do plantel.
Ao som de “Never Enough” – tema também tocado numa homenagem durante os Dragões de Ouro – a bandeira que cobriu o caixão de Jorge Costa desceu de um dos topos do estádio, onde foi colocada em agosto. Noutro momento, Diogo Costa agitou a bandeira com o “2” de Jorge Costa.
Houve lágrimas nas bancadas, no relvado e na Alameda, onde milhares se aglomeraram a partir da tarde deste sábado.
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O FC Porto selou o 31.º título de campeão nacional neste sábado, quando restam duas jornadas por disputar, com AVS e Santa Clara.