Pouco depois do término do FC Porto-Alverca (1-0), que consagrou os dragões como campeões nacionais, André Villas-Boas subiu ao relvado do Dragão e juntou-se ao plantel para assistir à arrepiante homenagem a Jorge Costa, falecido a 5 de agosto, aos 53 anos. Recorde-se que o “Bicho” teve um contributo fundamental para a construção do plantel.

Ao som de “Never Enough” – tema também tocado numa homenagem durante os Dragões de Ouro – a bandeira que cobriu o caixão de Jorge Costa desceu de um dos topos do estádio, onde foi colocada em agosto. Noutro momento, Diogo Costa agitou a bandeira com o “2” de Jorge Costa.

Houve lágrimas nas bancadas, no relvado e na Alameda, onde milhares se aglomeraram a partir da tarde deste sábado.

O FC Porto selou o 31.º título de campeão nacional neste sábado, quando restam duas jornadas por disputar, com AVS e Santa Clara.