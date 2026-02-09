FC Porto
VÍDEO: FC Porto lança clássico e faz dragão cuspir fogo sobre leão
Publicação nas redes sociais nesta segunda-feira, horas antes de uma noite que pode influenciar a luta pelo título
Horas antes do clássico com o Sporting, o FC Porto recorreu às redes sociais para apimentar o duelo agendado para a noite desta segunda-feira. Num cenário mitológico, com o Dragão como centro da ação, há bandeiras com menções ao passado – golos de Jackson Martínez, Marega, Evanilson e Hulk – e um equipamento como armadura. Em simultâneo, um leão corre para escapar ao gigante dragão que esvoaça e aterra na sua frente.
O duelo entre FC Porto e Sporting encerra a 21.ª jornada da Liga, na noite desta segunda-feira (20h45), e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.
