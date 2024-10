Esta quarta-feira, o FC Porto ofereceu um presente aos apanha-bolas do clube.

Depois do feito de Gonçalo Cruz no passado domingo, em que o jovem apanha-bolas teve ação importante no lance do 2-1 frente ao Sp. Braga, na Liga, os dragões decidiram convidar todos os jovens a visitar o centro de treinos do Olival.

Durante o momento do pequeno-almoço, vários apanha-bolas tiveram a oportunidade de cumprimentar e estar com os futebolistas da equipa A do FC Porto.

Ora veja: