VÍDEO: FC Porto faz coreografia com número de títulos para receber o Sporting
Dragões sublinham os 86 títulos do futebol e partilham informações úteis aos adeptos para o duelo desta noite, que decide o finalista da Taça de Portugal
Dragões sublinham os 86 títulos do futebol e partilham informações úteis aos adeptos para o duelo desta noite, que decide o finalista da Taça de Portugal
À margem de muros vandalizados e pirotecnia de madrugada, o FC Porto puxa as atenções ao Dragão, que nesta quarta-feira recebe a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. As bancadas estão preparadas para uma coreografia, com cartolinas que assinalam o palmarés do FC Porto.
«A Praça do Dragão será fechada às 17h45, por motivos de segurança, reabrindo aquando da abertura de portas [18h45]. (…) Está a ser preparada uma coreografia para o momento da entrada das equipas», esclarece o clube.
A nossa história é a nossa maior inspiração 💙
Vamos todos juntos 🙌 pic.twitter.com/pjsgIi6JkX
— FC Porto (@FCPorto) April 22, 2026
O Sporting está em vantagem na eliminatória, face à vitória em Alvalade (1-0). O duelo no Dragão está agendado para as 20h45 desta quarta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.
Informações aos adeptos➡ https://t.co/vjNoEcIDKy pic.twitter.com/QWP76d0420— FC Porto (@FCPorto) April 22, 2026