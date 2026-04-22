À margem de muros vandalizados e pirotecnia de madrugada, o FC Porto puxa as atenções ao Dragão, que nesta quarta-feira recebe a segunda mão das meias-finais da Taça de Portugal. As bancadas estão preparadas para uma coreografia, com cartolinas que assinalam o palmarés do FC Porto.

«A Praça do Dragão será fechada às 17h45, por motivos de segurança, reabrindo aquando da abertura de portas [18h45]. (…) Está a ser preparada uma coreografia para o momento da entrada das equipas», esclarece o clube.

A nossa história é a nossa maior inspiração 💙

Vamos todos juntos 🙌 pic.twitter.com/pjsgIi6JkX — FC Porto (@FCPorto) April 22, 2026

O Sporting está em vantagem na eliminatória, face à vitória em Alvalade (1-0). O duelo no Dragão está agendado para as 20h45 desta quarta-feira e é para acompanhar, ao minuto, no Maisfutebol.