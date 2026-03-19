Para comemorar o Dia do Pai, o FC Porto reuniu os filhos dos jogadores com as mascotes para momentos lúdicos, de brincadeiras, desenhos e outras lembranças.

Nas redes sociais, os dragões revelaram a emoção de Alan Varela, Thiago Silva e de Gabri Veiga, além da felicidade de Diogo Costa, João Costa, Cláudio Ramos, Bednarek, Fofana, Pepê, Pablo Rosario e De Jong.

De recordar que o FC Porto entra em campo nesta quinta-feira, na receção ao Estugarda.