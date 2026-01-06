Do voo para Portugal às primeiras fotografias no Dragão, do reencontro com Rubens Júnior e Helton ao abraço a Villas-Boas. O FC Porto divulgou os bastidores da chegada de Thiago Silva. O internacional brasileiro de 41 anos aterrou no Aeroporto Francisco Sá Carneiro pelas 18h20 de domingo, enquanto decorria o Santa Clara-FC Porto.

Esta terça-feira, o defesa integrou a comitiva que seguiu para estágio no Algarve.

