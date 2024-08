No lançamento da semana que antecede o arranque do campeonato, o FC Porto revelou os bastidores do último sábado, em Aveiro, na noite que culminou com a conquista da 24.ª Supertaça.

Sob o título «Olhar do Dragão», a estrutura liderada por André Villas-Boas deu seguimento à estratégia iniciada na pré-época.

Da reviravolta no marcador à loucura nas hostes azuis e brancas, o apito final espoletou inúmeros abraços. Destaque para o momento partilhado entre o presidente do FC Porto e Francisco Conceição.

Entretanto, Zaidu foi o operador de câmara de serviço.

Seguiram-se horas de festa, do balneário do Municipal de Aveiro até à garagem do Estádio do Dragão.

O FC Porto jogará na noite de sábado, em casa, ante o Gil Vicente, em encontro da primeira jornada da Liga (20h30).