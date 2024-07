O plantel do FC Porto realizou, este domingo de manhã, uma sessão de treinos na piscina, no estágio em Bad Tatzmannsdorf, na Áustria.

Na mais recente unidade de treino, orientada pelo preparador-físico Óscar Tojo, os jogadores fizeram vários exercícios físicos na água e sem bola.

De resto, Vitor Bruno deu folga aos jogadores no resto do dia de domingo, voltando a equipa aos relvados na segunda de manhã, no Complexo Desportivo do SK Unterschützen. Nos momentos que antecedem o treino, haverá uma superflash a um dos jogadores.